Скидки на обучение и подарки обещают студентам в Актау за вакцинацию

Министерство образования и науки сообщило о поручении главы ведомства А.Аймагамбетова по стимулированию студентов и преподавателей к вакцинации для защиты своего здоровья.Вакцинированным преподавателям и сотрудникам вуза обещают разовые премии в размере 45 000 тенге, сертификаты на обучение английскому языку, сертификаты 30-ти преподавателям или сотрудникам на подготовку к IELTS/TOEFL.- Для вакцинированных студентов предусмотрены:- 30 процентов скидки 20 студентам на оплату обучения (2021-2022 учебный год);- 30 сертификатов на обучение английскому языку, скидка 30 студентам на подготовку IELTS/TOEFL;- 30 процентов скидки для проживания в общежитиях университета 30 студентам;- 30 различных подарков и ценных призов.