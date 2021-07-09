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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 20:01

Просмотров: 536

Скидки на обучение и подарки обещают студентам в Актау за вакцинацию

Вакцинированным студентам и преподавателям Каспийского университета технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова обещают сертификаты, подарки и скидки на обучение. Об этом объявили в Министерстве образования и науки РК.

Фото из открытых источников
Министерство образования и науки сообщило о поручении главы ведомства А.Аймагамбетова по стимулированию студентов и преподавателей к вакцинации для защиты своего здоровья.

Вакцинированным преподавателям и сотрудникам вуза обещают разовые премии в размере 45 000 тенге, сертификаты на обучение английскому языку, сертификаты 30-ти преподавателям или сотрудникам на подготовку к IELTS/TOEFL.

Скидки на обучение и подарки обещают студентам в Актау за вакцинацию


- Для вакцинированных студентов предусмотрены:
- 30 процентов скидки 20 студентам на оплату обучения (2021-2022 учебный год);
- 30 сертификатов на обучение английскому языку, скидка 30 студентам на подготовку IELTS/TOEFL;
- 30 процентов скидки для проживания в общежитиях университета 30 студентам;
- 30 различных подарков и ценных призов.



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Комментарии ( 2 )

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Андpей (Посетители) Сегодня, 21:40
мда уж. Почему бы просто не сделать страховку, если что то случится после прививки с человеком, то государство берёт на обеспечение его и его семью. Думаю немного больше доверия к государству увеличится.
 
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  • diger
  • Андpей
 111753576 (Посетители) Сегодня, 20:11
«КовиВак»: первые привившиеся рассказали об уровне антител после вакцинации .Прошло почти два месяца с начала вакцинации «КовиВаком». Люди, сделавшие две дозы вакцины и сдавшие через 40 дней тесты на антитела, выкладывают свои результаты в Сеть. Пока радоваться нечему, отмечают сами привившиеся, — антител либо нет, либо они есть, но в очень маленьком количестве, «на грани референса».

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11 июня 2021 Третья фаза клинических испытаний вакцины «КовиВак» стартовала 2 июня. В исследовании, которое завершится в декабре 2022 года, примут участие 32000 добровольцев от 18 до 60 лет. Группа плацебо использоваться не будет. Добровольцам введут вакцину двукратно с интервалом две недели. Исследования планируют провести в больницах Москвы, Челябинска, Казани, Обнинска, Железногорска, Старого Оскола и Новотроицка. - У инактивированной вакцины против коронавируса есть хороший шанс стать эффективным бустером, то есть быть использованной для вторичной вакцинации, а вот эффективной первичной вакциной вряд ли, — считает Ольга Матвеева, молекулярный биолог. — С одной стороны разработчики вызывают уважение тем, что планируют третью фазу на 32 тысячах испытуемых, все-таки это не 3000 как у «Вектора». Наверное, планируют параллельно изучать вакцинацию «Спутником», но это очень непросто. Без группы плацебо установить эффективность вакцины крайне трудно.

Напомним, «КовиВак» была зарегистрирована в России в феврале 2021-го и в марте поступила в гражданский оборот — первые небольшие партии сначала пришли в поликлиники Московской и Ленинградской областей. В мае вакцину привезли в другие российские регионы.

Испытания этой вакцины начались еще осенью 2020 года, но результаты не опубликованы до сих пор.

- Публикаций нет. Мы можем верить институту им. Чумакова, это хороший институт, у него очень богатая история разработки и производства работающих вакцин. Но это именно вопрос веры. Но этого недостаточно с точки зрения потребителя, который хочет и имеет право знать, что ему колют. Никто не сказал, что вакцина не работает, просто нет данных, что она работает, — рассказывал в интервью «Доктору Питеру» профессор Сколтеха Константин Северинов.

Как сообщили «Доктору Питеру» в комздраве, всего в Петербург поступило 13 260 комплектов доз «КовиВака». К 10 июня первым компонентом вакцины привились 6904 человека. Ожидается, что в ближайшее время в город придет еще одна небольшая поставка «КовиВака».
Источник «КовиВак»: первые привившиеся рассказали об уровне антител после вакцинации Одного не припоминаю,в истории такого не было, чтобы за вакцину столько 'нештяков" обещали. За что,вопрос? За то ,чтобы мы не умерли? У меня мозг вытекает уже ,той самой жижей...
 
 

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