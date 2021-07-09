Скидки на обучение и подарки обещают студентам в Актау за вакцинацию

Фото из открытых источников
Министерство образования и науки сообщило о поручении главы ведомства А.Аймагамбетова по стимулированию студентов и преподавателей к вакцинации для защиты своего здоровья.
Вакцинированным преподавателям и сотрудникам вуза обещают разовые премии в размере 45 000 тенге, сертификаты на обучение английскому языку, сертификаты 30-ти преподавателям или сотрудникам на подготовку к IELTS/TOEFL.
- Для вакцинированных студентов предусмотрены:
- 30 процентов скидки 20 студентам на оплату обучения (2021-2022 учебный год);
- 30 сертификатов на обучение английскому языку, скидка 30 студентам на подготовку IELTS/TOEFL;
- 30 процентов скидки для проживания в общежитиях университета 30 студентам;
- 30 различных подарков и ценных призов.
Вакцинированным преподавателям и сотрудникам вуза обещают разовые премии в размере 45 000 тенге, сертификаты на обучение английскому языку, сертификаты 30-ти преподавателям или сотрудникам на подготовку к IELTS/TOEFL.
- Для вакцинированных студентов предусмотрены:
- 30 процентов скидки 20 студентам на оплату обучения (2021-2022 учебный год);
- 30 сертификатов на обучение английскому языку, скидка 30 студентам на подготовку IELTS/TOEFL;
- 30 процентов скидки для проживания в общежитиях университета 30 студентам;
- 30 различных подарков и ценных призов.