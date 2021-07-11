Жители Актау пожаловались на «огрызки» от лавочки на аллее 11 микрорайона

- Уже лето скоро закончится, а скамеек обещанных всё нет, - говорит Валерия Искакова.

По словам жительницы дома №37 Валерии Искаковой, на протяжении почти года она много раз наблюдала, как люди останавливаются по привычке отдохнуть на лавочке, которая раньше располагалась за домом. Из-за отсутствия скамеек им приходится присаживаться на стояках.Напомним, на аллее 11 микрорайона Актау исчезла последняя лавочка.В городском акимате обещали их восстановить.