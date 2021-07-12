Более 100 частных детских садов планируют открыть в Мангистау за пять лет

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
До 2025 года в Мангистау планируют открыть 102 частных детских сада. Как сообщила Гульмира Калмуратова, на сегодняшний день 66 процентов детей до шести лет получают дошкольное образование, но сеть детских садов растёт благодаря частному сектору.
- В этом году должны открыться 19 частных детских садов на 1 490 мест. С начала года в эксплуатацию ввели 13 детских садов на 800 мест. Остальные шесть будут открыты до конца года, - сообщила заместитель.
Она добавила, что для устранения трёхсменного обучения в школах в текущем году планируют завершить строительство трёх школ и трёх пристроек к уже существующим школам.
- После ввода школы на 1200 мест в 34 микрорайоне Актау и школы на 300 мест в микрорайоне Шыгыс-1 будет решён вопрос трёхсменки в школах №28 и 29, - отметила Гульмира Калмуратова.
Она добавила, что в регионе нет аварийных школ, но есть дефицит – 12 451 место. На сегодняшний день в третью смену в 15 школах обучаются 3 826 учащихся начальных классов. До 2025 года планируют ввести 28 объектов обучения.
Гульмира Калмуратова сообщила, что все образовательные организации региона обеспечены системой видеонаблюдения.
- В прошлом году из местного бюджета было выделено 125,6 миллиона тенге. Система видеонаблюдения в 94 школах приведена в соответствие с действующими нормами. Сегодня в 45 школах установлены тревожные кнопки. 51 детский сад, 43 школы и 9 колледжей имеют специализированную охрану, в 98 школах работают вахтёр и охранник, - рассказала она.
Напомним, ранее совместная проверка Министерства образования и Министерства внутренних дел выявила, что стандартам видеонаблюдения не соответствует ни одна школа Мангистау.
- В этом году должны открыться 19 частных детских садов на 1 490 мест. С начала года в эксплуатацию ввели 13 детских садов на 800 мест. Остальные шесть будут открыты до конца года, - сообщила заместитель.
Она добавила, что для устранения трёхсменного обучения в школах в текущем году планируют завершить строительство трёх школ и трёх пристроек к уже существующим школам.
- После ввода школы на 1200 мест в 34 микрорайоне Актау и школы на 300 мест в микрорайоне Шыгыс-1 будет решён вопрос трёхсменки в школах №28 и 29, - отметила Гульмира Калмуратова.
Она добавила, что в регионе нет аварийных школ, но есть дефицит – 12 451 место. На сегодняшний день в третью смену в 15 школах обучаются 3 826 учащихся начальных классов. До 2025 года планируют ввести 28 объектов обучения.
Гульмира Калмуратова сообщила, что все образовательные организации региона обеспечены системой видеонаблюдения.
- В прошлом году из местного бюджета было выделено 125,6 миллиона тенге. Система видеонаблюдения в 94 школах приведена в соответствие с действующими нормами. Сегодня в 45 школах установлены тревожные кнопки. 51 детский сад, 43 школы и 9 колледжей имеют специализированную охрану, в 98 школах работают вахтёр и охранник, - рассказала она.
Напомним, ранее совместная проверка Министерства образования и Министерства внутренних дел выявила, что стандартам видеонаблюдения не соответствует ни одна школа Мангистау.