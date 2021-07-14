Чиновники отвечают: Светофоры пригодятся на будущем перекрестке в 18 микрорайоне Актау

- В настоящее время городским отделом пассажирского транспорта и автомобильных дорог (ПТиАД) готовится проект строительства новой автомобильной дороги между 18 и 18А микрорайонами. Светофоры, установленные со стороны 18 микрорайона, будут выполнять свои функции в полной мере, так как после строительства автодороги этот участок станет перекрёстком, - сообщили в городском акимате.

Дорога №22, а именно от ресторана «Алатау» в 19 микрорайоне до морской резиденции президента, была построена при спонсорской поддержке компании NCOC.Светофоры на данном участке установлены согласно проекту.Напомним, как заявляли водители, не было необходимости устанавливать светофоры между 17 и 18 микрорайонами.