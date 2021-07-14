Заблудившегося в зной в степи участника экспедиции спас полицейский в Мангистау

- Данная ситуация, надеюсь, станет для них хорошим уроком. В экспедицию в такую жару отправляться без достаточного запаса воды ни в коем случае нельзя, - отметил Акылбек Анетов.

В дежурную часть полиции Тупкараганского района 13 июля днём позвонил молодой человек. Шёпотом он сказал в трубку, что очень хочет пить и ему необходима помощь. Стражи порядка установили, что звонивший находится около села Таучик.Вызов был передан участковому инспектору Акылбеку Анетову. Через время поиски увенчались успехом. В степи он обнаружил лежащего на земле оголённого молодого человека. Он облил его водой, дал напиться.По словам молодого человека, он приехал сюда с друзьями в составе группы из девяти человек из Актау, чтобы изучить исторические места.Участники экспедиции не могли предположить, что в степи такая сильная жара. У них закончилась вода, поэтому они разошлись в её поисках и заблудились.После Акылбек Анетов вместе со спасённым парнем отправился на поиски остальных членов экспедиции. Они были обнаружены целыми и невредимыми.Участники экспедиции поблагодарили участкового на видео.