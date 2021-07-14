На куче мусора в парке «Акбота» в Актау жительница обнаружила мертвого птенца

- Как бесчеловечно выкинуть утёнка в кучу вместе с мусором, который не убирается несколько дней. Здесь же эти убийцы животных привязывают лошадь, - возмутилась Оксана.

По словам Оксаны, видео она сняла сегодня вечером, 14 июля, у контактного зоопарка в парке «Акбота».Lada.kz ожидает комментарий от пресс-службы городского акимата.Напомним, мёртвые кролики шокировали посетителей контактного зоопарка Актау.Гибель животных прокомментировало Минэкологии.Жестоким обращением с животными назвали местные жители отношение владельцев к пони, которого привязывают к деревьям после работы и оставляют до следующего рабочего вечера в парке «Акбота».