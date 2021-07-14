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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 20:59

Просмотров: 609

На куче мусора в парке «Акбота» в Актау жительница обнаружила мертвого птенца

Птенца вместе с мусором посреди городского парка «Акбота» обнаружила местная жительница Оксана.

Кадр видео
По словам Оксаны, видео она сняла сегодня вечером, 14 июля, у контактного зоопарка в парке «Акбота».

- Как бесчеловечно выкинуть утёнка в кучу вместе с мусором, который не убирается несколько дней. Здесь же эти убийцы животных привязывают лошадь, - возмутилась Оксана.


Lada.kz ожидает комментарий от пресс-службы городского акимата.

Напомним, мёртвые кролики шокировали посетителей контактного зоопарка Актау.

Гибель животных прокомментировало Минэкологии.

Жестоким обращением с животными назвали местные жители отношение владельцев к пони, которого привязывают к деревьям после работы и оставляют до следующего рабочего вечера в парке «Акбота».




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