Мёртвые кролики шокировали посетителей контактного зоопарка Актау

- Мертвые кролики лежат в клетках, один живой. Мы дали ему травы. С черепахой поступили жестоко - перепонки приклеили суперклеем, а мёртвые хомяки и кролики лежат в урне рядом с этим чудовищным местом. Это даже страшно назвать жестоким обращением с животными - это прямое убийство ради развлечения, - написала автор видео.

Видео из контактного зоопарка в городском парке «Акбота» было снято утром 16 мая.Волонтёрам зоозащитного сообщества «Хвостатые Актау» удалось забрать последних живых кроликов и уцелевшего хомяка.Lada.kz ожидает комментарий от директора контактного зоопарка и городского акимата.