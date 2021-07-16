Больше 200 новых случаев заболевших COVID-19 выявлено в Мангистау

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Максимальное количество заболевших КВИ за минувшие сутки выявлено в Нур-Султане -1549 человек. Вместе с тем в Акмолинской области коронавирусная инфекция подтвердилась у 175 человек.



В Мангистау COVID-19 выявлен у 208 жителей, выздоровели 94. Наименьшее число новых заболевших зарегистрировано в Туркестанской области – 34 человека.