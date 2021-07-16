Проверить социальные отчисления с помощью мобильного приложения смогут жители Мангистау

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Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует о новом сервисе «Оплата труда работника» в мобильном приложении «e-Salyq Azamat», которое позволяет работнику самостоятельно узнать об социальных отчислениях.



- Сервис в настоящее время доступен за все периоды 2020 года. Данные доступны, если вход осуществлен с помощью электронной цифровой подписи или при авторизации с использованием SMS-пароля. SMS поступит на номер мобильного телефона, зарегистрированного в базе мобильных граждан (в ЦОНах). Для просмотра данных необходимо выбрать вкладку «Налоговый кошелек», «Оплата труда работника», далее выбрать год и период. Данные могут просматривать физические лица, работодатели которых применяют общеустановленный режим или специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. При отсутствии сведений или несоответствии данных необходимо обратиться к работодателю для корректировки налоговой отчетности, - сообщили в ДГД Мангистауской области.



В ДГД сообщили, что бесплатное мобильное приложение «e-Salyq Azamat» можно скачать в «App Store» или «Play Market».