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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:42

Просмотров: 572

Проверить социальные отчисления с помощью мобильного приложения смогут жители Мангистау

Просмотреть суммы начисленного индивидуального подоходного налога, пенсионных взносов, обязательных социальных отчислений и социальных отчислений на медицинское страхование жители Мангистау смогут в мобильном приложении «e-Salyq Azamat». Об этом сообщили в ДГД Мангистауской области.

фото из открытых источников
Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует о новом сервисе «Оплата труда работника» в мобильном приложении «e-Salyq Azamat», которое позволяет работнику самостоятельно узнать об социальных отчислениях.

- Сервис в настоящее время доступен за все периоды 2020 года. Данные доступны, если вход осуществлен с помощью электронной цифровой подписи или при авторизации с использованием SMS-пароля. SMS поступит на номер мобильного телефона, зарегистрированного в базе мобильных граждан (в ЦОНах). Для просмотра данных необходимо выбрать вкладку «Налоговый кошелек», «Оплата труда работника», далее выбрать год и период. Данные могут просматривать физические лица, работодатели которых применяют общеустановленный режим или специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. При отсутствии сведений или несоответствии данных необходимо обратиться к работодателю для корректировки налоговой отчетности, - сообщили в ДГД Мангистауской области.

В ДГД сообщили, что бесплатное мобильное приложение «e-Salyq Azamat» можно скачать в «App Store» или «Play Market».



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Комментарии ( 2 )

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GOAT (Посетители) Сегодня, 13:58
При отсутствии сведений или несоответствии данных необходимо обратиться к работодателю для корректировки налоговой отчетности

Что за бред? Каждый работающий человек знает правила начисления соц налога? Умеет рассчитать начисления?

Очередная никчёмная программа.
 
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elek (Посетители) Сегодня, 13:20
Просмотреть суммы начисленного индивидуального подоходного налога, пенсионных взносов, обязательных социальных отчислений и социальных отчислений

В общем посмотреть то, что МЫ должны.
бесплатное мобильное приложение «e-Salyq Azamat»

Кому оно и зачем нужно? Скоро всё это будет в e-Gov mob.
 
 

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