«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 16 Июля
+28...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.61 KZT
  • €1 = 505.15 KZT
  • 1 RUB = 5.76 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:39

Просмотров: 2270

Газиз Надуев: Все пляжи и базы отдыха Мангистау будут открыты для посещения

Все пляжи и базы отдыха в области будут работать в штатном режиме с соблюдением санитарных норм. Об этом сообщил на брифинге в центре общественных коммуникаций главный санитарный врач региона Газиз Надуев.

Фото из архива
Со слов Газиза Надуева, согласно решению Межведомственной комиссии и нового постановления от 15 июля текущего года, под запрет попали только закрытые пляжи. В нашем регионе таковых пляжей не имеется.

- Все пляжи в регионе на берегу Каспийского моря являются естественными и поэтому они под запрет не попадают. Также все базы отдыха будут работать с соблюдением всех санитарных норм при заполняемости не более 80 процентов от проектной мощности. К тому же, согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан, все работники баз отдыха должны привиться до 10 августа, либо же их работодатель будет впускать на работу при наличии ПЦР-теста, - отметил Газиз Надуев.

Ранее сообщалось, что деятельность пляжей, баз отдыха и аквапарков попала под запрет.

Вчера, 15 июля, вышло новое постановление санврача региона, которое вступает в силу с 00:00 часов 17 июля 2021 года.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 7 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Неравнодушный (Посетители) Сегодня, 13:56
А аквапарки что? Запрет был, или, "если очень хочется, то можно"?... Вот Холидей "обрадуется".
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • DAD
 jokerok (Посетители) Сегодня, 12:44
под запрет попали только закрытые пляжи. В нашем регионе таковых пляжей не имеется.

Там чётко написано "Аквапарки, пляжи - ЗАПРЕЩЕНО"
Как выглядят закрытые пляжи? Пляжи на базах отдыха, НЕ?! Похоже это какие-то другие пляжи. Вобщем мы всё давно поняли - Главное чтоб Риксос работал!

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 12:40
Уря... Ря. Наш главный санитайзер области и очиститель воздуха... Разрешил открыть пляжи... Смех да и только...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Космос
  • elek
  • nazarbayevskii
  • NASA
  • shurik_kz11
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 12:00
Всё очень просто. Если всех закрыли бы то риксос по любому бы работал))) отсюда бы пошла волна возмущений, поэтому включили заданию. Я так думаю))))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Нурекен (Посетители) Сегодня, 11:59
Попробуй риксоса закрыть, если ты силен, гл. санитар
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • DAD
  • Maximus
  • 618965450
  • Неравнодушный
 jokerok (Посетители) Сегодня, 11:53
Открыты, Закрыты, Открыты, Закрыты.
Успей попасть на море! rofl

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +10
  • Нурекен
  • diger
  • Космос
  • watlow
  • DAD
  • Maximus
  • Ареке
  • nazarbayevskii
  • Неравнодушный
  • NASA
 Имярек (Посетители) Сегодня, 11:48
Чинуши! за вашими постановлениями угнаться нельзя, по тому как вы что то запрещаете, тут же получаете звонок сверху от людей, чьи интересы ущемляет запрет..
И как ужики начинаете извиваться в поисках выхода... От ваших "переобуваний" только бумагомарание одно

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика