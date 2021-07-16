Газиз Надуев: Все пляжи и базы отдыха Мангистау будут открыты для посещения

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Со слов Газиза Надуева, согласно решению Межведомственной комиссии и нового постановления от 15 июля текущего года, под запрет попали только закрытые пляжи. В нашем регионе таковых пляжей не имеется.
- Все пляжи в регионе на берегу Каспийского моря являются естественными и поэтому они под запрет не попадают. Также все базы отдыха будут работать с соблюдением всех санитарных норм при заполняемости не более 80 процентов от проектной мощности. К тому же, согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан, все работники баз отдыха должны привиться до 10 августа, либо же их работодатель будет впускать на работу при наличии ПЦР-теста, - отметил Газиз Надуев.
Ранее сообщалось, что деятельность пляжей, баз отдыха и аквапарков попала под запрет.
Вчера, 15 июля, вышло новое постановление санврача региона, которое вступает в силу с 00:00 часов 17 июля 2021 года.
- Все пляжи в регионе на берегу Каспийского моря являются естественными и поэтому они под запрет не попадают. Также все базы отдыха будут работать с соблюдением всех санитарных норм при заполняемости не более 80 процентов от проектной мощности. К тому же, согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан, все работники баз отдыха должны привиться до 10 августа, либо же их работодатель будет впускать на работу при наличии ПЦР-теста, - отметил Газиз Надуев.
Ранее сообщалось, что деятельность пляжей, баз отдыха и аквапарков попала под запрет.
Вчера, 15 июля, вышло новое постановление санврача региона, которое вступает в силу с 00:00 часов 17 июля 2021 года.