На корма для голодающего скота в Мангистау из республиканского бюджета выделено почти два миллиарда тенге

Фото из архива lada.kz
По данным издания inbusiness.kz, согласно официальной статистике гибель поголовья в Мангистауской области составляет 30 %.
- По подсчетам фермеров реальная цифра в разы больше, так как не каждый регистрирует падёж из-за дороговизны процедуры. Ситуация страшная, вы видели состояние земли? Травы нет. Закупаем тюк сена по 1500 тенге, корм по той же цене. Живем на одну пенсию и не знаем, кого прокормить - себя или скотину, – сетует фермер.
- Из республиканского бюджета выделено 1,9 миллиарда тенге. Эти деньги предназначены для удешевления стоимости сена, ячменя, пшеницы. Планируем поступление средств до конца этой недели. Вопрос о введении в Мангистауской области режима ЧС будет решать соответствующая комиссия, – прокомментировал Ербол Карашукеев, исполняющий обязанности министра сельского хозяйства РК.
Ранее сообщалось, что в Мангистаускую область прибыл первый вагон с сеном и прессованной люцерной. Корм для животных доставили до станции Бейнеу.
- По подсчетам фермеров реальная цифра в разы больше, так как не каждый регистрирует падёж из-за дороговизны процедуры. Ситуация страшная, вы видели состояние земли? Травы нет. Закупаем тюк сена по 1500 тенге, корм по той же цене. Живем на одну пенсию и не знаем, кого прокормить - себя или скотину, – сетует фермер.
- Из республиканского бюджета выделено 1,9 миллиарда тенге. Эти деньги предназначены для удешевления стоимости сена, ячменя, пшеницы. Планируем поступление средств до конца этой недели. Вопрос о введении в Мангистауской области режима ЧС будет решать соответствующая комиссия, – прокомментировал Ербол Карашукеев, исполняющий обязанности министра сельского хозяйства РК.
Ранее сообщалось, что в Мангистаускую область прибыл первый вагон с сеном и прессованной люцерной. Корм для животных доставили до станции Бейнеу.