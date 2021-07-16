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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:42

Просмотров: 687

На корма для голодающего скота в Мангистау из республиканского бюджета выделено почти два миллиарда тенге

Чиновники продолжают бороться за спасение поголовья скота от голода и жажды, но объявить режим ЧП в Мангистау пока не спешат. Об этом сообщает inbusiness.kz

Фото из архива lada.kz
По данным издания inbusiness.kz, согласно официальной статистике гибель поголовья в Мангистауской области составляет 30 %.

- По подсчетам фермеров реальная цифра в разы больше, так как не каждый регистрирует падёж из-за дороговизны процедуры. Ситуация страшная, вы видели состояние земли? Травы нет. Закупаем тюк сена по 1500 тенге, корм по той же цене. Живем на одну пенсию и не знаем, кого прокормить - себя или скотину, – сетует фермер.

- Из республиканского бюджета выделено 1,9 миллиарда тенге. Эти деньги предназначены для удешевления стоимости сена, ячменя, пшеницы. Планируем поступление средств до конца этой недели. Вопрос о введении в Мангистауской области режима ЧС будет решать соответствующая комиссия, – прокомментировал Ербол Карашукеев, исполняющий обязанности министра сельского хозяйства РК.


Ранее сообщалось, что в Мангистаускую область прибыл первый вагон с сеном и прессованной люцерной. Корм для животных доставили до станции Бейнеу.



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Комментарии ( 6 )

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  • Ирон
 111753576 (Посетители) Сегодня, 17:09
А продать часть скотины и накормить остальных никак ???

Отношение к животным в нашем регионе просто ужасает !!!! Люди , что с вами происходи ??? Как вы можете спокойно сидеть , когда ваши питомцы умирают от голода !!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Имярек
  • Ирон
 tolk (Посетители) Сегодня, 16:55
Хотелось бы увидеть официальный отчёт о потраченных деньгах налогоплатильщиков. А то может и не дойдут по назначению.
 
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User_90 (Посетители) Сегодня, 16:50
Живем на одну пенсию и не знаем, кого прокормить - себя или скотину, – сетует фермер.
Богатые тоже плачут...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • tolk
  • alixah
 Имярек (Посетители) Сегодня, 16:20
Чиновники продолжают бороться за спасение поголовья скота от голода и жажды, не покидая кабинетов
Начало статьи улыбнуло.. От души,

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Ирон
 Космос (Посетители) Сегодня, 16:19
K_e_k_s,
Да кто же тут заикнётся? Бараны, КОГО надо бараны, а деньги из бюджета... ;)
Живи - не горюй!
 
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  • User_90
  • Tankushka
  • alixah
 K_e_k_s (Посетители) Сегодня, 15:55
Про "голодомор" почему-то никто не заикается.
 
 

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