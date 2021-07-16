Новоселы в 19А микрорайоне Актау проживут без газа ровно год

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Квадратные метры арендного жилья жители Актау ждали более 15 лет. В декабре 2020 года они получили ключи от квартир.



- Моей радости не было предела. Я 16 лет ждала эту квартиру. Дома хорошие, теплые, а вот с газом проблема. Людям приходится готовить еду на электрических плитах, но они потребляют много электроэнергии. У нас живут в основном многодетные семьи, инвалиды, то есть люди, не особо обеспеченные, – рассказала Светлана, жительница дома.



В акимате сообщили, что газ появится в домах до конца года.



- В настоящее время ведутся пусконаладочные работы по подключению к газовым сетям нескольких микрорайонов. В том числе 19А микрорайон. После завершения работ до конца года планируется подать газ в жилые дома, – сообщили в акимате Актау.