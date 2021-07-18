Скотные рынки подготовили к Курбан айту

- В соответствии с требованиями карантина в убойных пунктах два раза в день будет проводиться дезинфекция, а также контроль за соблюдением социальной дистанции, - сообщили в акимате.

В Курбан айт с 20 по 22 июля будет работать четыре пункта убоя скота:1. ТОО «Елнар» - вдоль автотрассы Актау-Жанаозен, рядом с супермаркетом «Нан».2. Убойный пункт «Нур» - жилой массив «Приозёрный», напротив хлебозавода «Магаш нан».3. ТОО «Курык Строй Сервис» - жилой массив «Приозёрный», рядом с хлебозаводом «Магаш нан».4. Убойный пункт «Берекет» - жилой массив «Приозёрный», рядом с пивоварней «Султан» (конечная остановка автобусного маршрута №104).Как будет проходить Курбан айт в Мангистау.