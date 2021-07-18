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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:18

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Мертвый тюлень в Актау: Специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти

Тюлень, предположительно, погиб несколько месяцев назад в море и был выброшен на побережье в результате шторма. Об этом сообщает комитет рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

Кадр с видеоролика
На место обнаружения мертвого тюленя в 14 микрорайон направили группу специалистов, которые выяснили предварительную причину смерти животного.

- После приезда на место была обнаружена туша тюленя, хвостовая часть которого была без волосяного покрова, на стадии разложения. По предварительным данным, животное погибло несколько месяцев назад в море и было выброшено на побережье близ города Актау в результате шторма, который прошел в море несколькими днями ранее, - сообщили в комитете рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

Туша тюленя уже начала разлагаться. На теле животного не было обнаружено рыболовных сетей, следов удушья, а также других признаков насильственной смерти, поэтому сотрудников природоохранной полиции и ветеринарных служб не вызывали.

- При этом необходимо отметить, что «лужа крови» - это стекавший с тела животного подкожный жир в результате воздействия прямых солнечных лучей. В настоящее время тело животного утилизировано в установленном законодательством порядке с соблюдением санитарных норм, - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что погибшего тюленя нашли местные жители на набережной 14 микрорайона, напротив торгового центра «Астана». Тело было покрыто кровью.



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