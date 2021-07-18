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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:18

Просмотров: 340

Мёртвый тюлень в луже крови шокировал жителей Актау

Труп тюленя обнаружили на набережной 14 микрорайона.

Кадр видео
Погибшего тюленя нашли местные жители на набережной 14 микрорайона, напротив торгового центра «Астана». Тело было покрыто кровью.

- С трудом верится, что этот тюлень сам там оказался и умер своей смертью, - сообщается в посте паблика «Клуба добряков Актау» в Instagram.


Lada.kz ожидает комментарий от Мангистауской территориальной инспекции Комитета лесного хозяйства и животного мира.




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Комментарии ( 1 )

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  • Empro
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 chrome (Посетители) Сегодня, 10:43
Под винт попал? Не могли же последователи курыкских тюленеДубинкоМочителией и в Актау завестись!
 
 

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