Мёртвый тюлень в луже крови шокировал жителей Актау

- С трудом верится, что этот тюлень сам там оказался и умер своей смертью, - сообщается в посте паблика «Клуба добряков Актау» в Instagram.

Погибшего тюленя нашли местные жители на набережной 14 микрорайона, напротив торгового центра «Астана». Тело было покрыто кровью.Lada.kz ожидает комментарий от Мангистауской территориальной инспекции Комитета лесного хозяйства и животного мира.