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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:06

Просмотров: 372

ДЧС Мангистау: В регионе нужно расширить список запрещенных мест для купания

Об этом в ходе брифинга в Центре общественных коммуникаций сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Мурат Муханов.

Иллюстративное фото
По его словам, данное предложение было направлено в акимат области и областной маслихат. Если оно будет одобрено, документ будет направлен в департамент юстиции и в дальнейшем вступит в силу. В результате количество запрещенных для купания мест увеличится до восьми.

- В Мунайлинском районе, в 25 километрах от Актау, находится заброшенный урановый карьер. Из-за дождей на дне скапливается вода, и получаются озера. В данном месте утонули жители Мунайлинского района. Мы совместно с органами санитарно-эпидемиологической службы взяли пробы состава воды. В ходе проверки выявлено, что радиоактивные вещества превышают нормы. Поэтому эту территорию необходимо включить в список зон, где запрещено купаться, - сказал Мурат Муханов.

Мурат Муханов призывает жителей области не купаться в опасных для жизни местах.

Запрещённые для купания участки побережья можно посмотреть здесь.



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Комментарии ( 4 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 17:01
"ДЧС Мангистау: В регионе нужно расширить список запрещенных мест для купания"

А ДЧС сократить или ликвидировать. Зачем тогда они будут нужны? ;)
 
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  • 618965450
  • Космос
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 16:49
diger,просто эти граждане не хотят работать. Им лень везде установить так сказать спасательные вышки или посты, где на каждом посту будет моторная лодка, какая то первичная медпомощь, где будет работать радиосвязь. Вот что должно быть в городе курорте, в курортной морской зоне. Как во всём цивилизованном мире. А у нас сидят все в кабинетах и принимают только звонки и всё что они могут это запрет, запрет, запрет, запрет. Вот и всё.
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:48
Вообще плевать на то, что этот Карабас-Барабас разрешает или запрещает там
 
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  • Ohotnik
 diger (Посетители) Сегодня, 16:13
Всю жизнь купались, и тонули, и что теперь не купаться? Ну давайте запретим ездить на автомобильном транспорте, ведь аварии, погибает вообще ужас сколько... Каждый должен выполнять свою работу.
 
 

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