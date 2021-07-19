"ДЧС Мангистау: В регионе нужно расширить список запрещенных мест для купания"

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По его словам, данное предложение было направлено в акимат области и областной маслихат. Если оно будет одобрено, документ будет направлен в департамент юстиции и в дальнейшем вступит в силу. В результате количество запрещенных для купания мест увеличится до восьми.
- В Мунайлинском районе, в 25 километрах от Актау, находится заброшенный урановый карьер. Из-за дождей на дне скапливается вода, и получаются озера. В данном месте утонули жители Мунайлинского района. Мы совместно с органами санитарно-эпидемиологической службы взяли пробы состава воды. В ходе проверки выявлено, что радиоактивные вещества превышают нормы. Поэтому эту территорию необходимо включить в список зон, где запрещено купаться, - сказал Мурат Муханов.
Мурат Муханов призывает жителей области не купаться в опасных для жизни местах.
Запрещённые для купания участки побережья можно посмотреть здесь.
- В Мунайлинском районе, в 25 километрах от Актау, находится заброшенный урановый карьер. Из-за дождей на дне скапливается вода, и получаются озера. В данном месте утонули жители Мунайлинского района. Мы совместно с органами санитарно-эпидемиологической службы взяли пробы состава воды. В ходе проверки выявлено, что радиоактивные вещества превышают нормы. Поэтому эту территорию необходимо включить в список зон, где запрещено купаться, - сказал Мурат Муханов.
Мурат Муханов призывает жителей области не купаться в опасных для жизни местах.
Запрещённые для купания участки побережья можно посмотреть здесь.