Работники ТОО «KUNAN HOLDING» в Мангистау требуют повышения зарплаты

Видео с забастовкой рабочих ТОО «KUNAN HOLDING» опубликовали сегодня, 19 июля, в социальных сетях.Работники требуют руководство компании пересмотреть заработную плату.- Мы ранее обращались к руководству компании, но нам отказали в повышении зарплаты, - рассказали работники предприятия.