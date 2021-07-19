Работники ТОО «KUNAN HOLDING» в Мангистау требуют повышения зарплаты

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Видео с забастовкой рабочих ТОО «KUNAN HOLDING» опубликовали сегодня, 19 июля, в социальных сетях.
Работники требуют руководство компании пересмотреть заработную плату.
- Мы ранее обращались к руководству компании, но нам отказали в повышении зарплаты, - рассказали работники предприятия.
Работники требуют руководство компании пересмотреть заработную плату.
- Мы ранее обращались к руководству компании, но нам отказали в повышении зарплаты, - рассказали работники предприятия.
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