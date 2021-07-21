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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 09:11

Просмотров: 1107

Пострадавших под обломками здания колонии в Актау посетил министр здравоохранения Алексей Цой

Министр здравоохранения Алексей Цой посетил госпитализированных осуждённых, которые получили травмы после обрушения здания колонии. Глава ведомства поинтересовался их состоянием, побеседовал с врачами и пожелал скорейшего выздоровления.

Фото пресс-службы Министерства здравоохранения РК
Министр здравоохранения Алексей Цой навестил осуждённых, которые пострадали в результате обрушения здания актауской колонии.

- Для оказания своевременной медицинской помощи осуждённые были доставлены в больницу. За состоянием пострадавших наблюдают врачи. Один из пострадавших находится в стабильно тяжёлом состоянии, трое получили различные травмы средней степени тяжести, - сообщили в министерстве здравоохранения.

Напомним, в результате частичного обрушения общежития в колонии в Мангистау погибли трое осуждённых, ещё восемь человек получили травмы.

Департамент полиции Мангистауской области начал досудебное расследование по статье 278 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан – «Недоброкачественное строительство, повлекшее смерть людей», назначена соответствующая экспертиза. Также специальная комиссия проводит техническое обследование всех зданий на территории данного учреждения УИС. Ситуация находится на особом контроле руководства МВД.

Связаться с представителями комитета УИС можно по телефону горячей линии 8 (7172) 72-30-40 и через WhatsApp по номеру 8 (776) 677-80-77.



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Комментарии ( 2 )

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emliy40520 (Посетители) Сегодня, 11:17
Столько внимания к заключенным. Наверное понимают, что они сами могут там оказаться...
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 09:49
Министр здравоохранения Алексей Цой

А вы отвезите министра в колонию! Пусть он ужаснётся от дороги,ведущая в это спецучреждение...
 
 

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