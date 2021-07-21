Пострадавших под обломками здания колонии в Актау посетил министр здравоохранения Алексей Цой

Фото пресс-службы Министерства здравоохранения РК
Министр здравоохранения Алексей Цой навестил осуждённых, которые пострадали в результате обрушения здания актауской колонии.
- Для оказания своевременной медицинской помощи осуждённые были доставлены в больницу. За состоянием пострадавших наблюдают врачи. Один из пострадавших находится в стабильно тяжёлом состоянии, трое получили различные травмы средней степени тяжести, - сообщили в министерстве здравоохранения.
Напомним, в результате частичного обрушения общежития в колонии в Мангистау погибли трое осуждённых, ещё восемь человек получили травмы.
Департамент полиции Мангистауской области начал досудебное расследование по статье 278 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан – «Недоброкачественное строительство, повлекшее смерть людей», назначена соответствующая экспертиза. Также специальная комиссия проводит техническое обследование всех зданий на территории данного учреждения УИС. Ситуация находится на особом контроле руководства МВД.
Связаться с представителями комитета УИС можно по телефону горячей линии 8 (7172) 72-30-40 и через WhatsApp по номеру 8 (776) 677-80-77.
- Для оказания своевременной медицинской помощи осуждённые были доставлены в больницу. За состоянием пострадавших наблюдают врачи. Один из пострадавших находится в стабильно тяжёлом состоянии, трое получили различные травмы средней степени тяжести, - сообщили в министерстве здравоохранения.
Напомним, в результате частичного обрушения общежития в колонии в Мангистау погибли трое осуждённых, ещё восемь человек получили травмы.
Департамент полиции Мангистауской области начал досудебное расследование по статье 278 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан – «Недоброкачественное строительство, повлекшее смерть людей», назначена соответствующая экспертиза. Также специальная комиссия проводит техническое обследование всех зданий на территории данного учреждения УИС. Ситуация находится на особом контроле руководства МВД.
Связаться с представителями комитета УИС можно по телефону горячей линии 8 (7172) 72-30-40 и через WhatsApp по номеру 8 (776) 677-80-77.