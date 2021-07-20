Трое осуждённых погибли: Сообщили подробности обрушения общежития в мангистауской колонии

Фото предоставлено очевидцами
После частичного обрушения общежития в учреждении ГМ-172/6 департамента УИС по Мангистауской области трое заключённых скончались на месте от травм. Ещё восемь осуждённых пострадали.
- Для оказания своевременной медицинской помощи пострадавших доставили в больницу, четверых пострадавших после осмотра уже вернули в учреждение, так как они не нуждаются в госпитализации. За состоянием оставшихся четверых пострадавших наблюдают врачи. Один из пострадавших находится в стабильно тяжёлом состоянии, трое получили различные травмы средней степени тяжести. Пострадавшим осуждённым предоставлена возможность поговорить с родными посредством видеосвязи. Сегодня утром госпитализированных осуждённых в больнице посетили заместитель министра внутренних дел Арыстангани Заппаров и председатель Комитета УИС Жанат Ешмагамбетов, - указано в сообщении.
Представители Комитета УИС выразили искренние соболезнования родным и близким погибших. Согласно сообщению, пострадавшим осужденным и семьям погибших оказывают всю необходимую помощь.
- Департамент полиции Мангистауской области начал досудебное расследование по статье 278 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан – «Недоброкачественное строительство, повлекшее смерть людей», назначена соответствующая экспертиза. Также специальная комиссия проводит техническое обследование всех зданий на территории данного учреждения УИС. Ситуация находится на особом контроле руководства МВД, - сообщили в комитете.
Связаться с представителями комитета УИС можно по телефону горячей линии 8 (7172) 72-30-40 и через WhatsApp по номеру 8 (776) 677-80-77.
Напомним, в одной из колоний Мангистауской области обрушилось общежитие вчера, 19 июля.
В Сети появились фото и видео с места происшествия.
- Для оказания своевременной медицинской помощи пострадавших доставили в больницу, четверых пострадавших после осмотра уже вернули в учреждение, так как они не нуждаются в госпитализации. За состоянием оставшихся четверых пострадавших наблюдают врачи. Один из пострадавших находится в стабильно тяжёлом состоянии, трое получили различные травмы средней степени тяжести. Пострадавшим осуждённым предоставлена возможность поговорить с родными посредством видеосвязи. Сегодня утром госпитализированных осуждённых в больнице посетили заместитель министра внутренних дел Арыстангани Заппаров и председатель Комитета УИС Жанат Ешмагамбетов, - указано в сообщении.
Представители Комитета УИС выразили искренние соболезнования родным и близким погибших. Согласно сообщению, пострадавшим осужденным и семьям погибших оказывают всю необходимую помощь.
- Департамент полиции Мангистауской области начал досудебное расследование по статье 278 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан – «Недоброкачественное строительство, повлекшее смерть людей», назначена соответствующая экспертиза. Также специальная комиссия проводит техническое обследование всех зданий на территории данного учреждения УИС. Ситуация находится на особом контроле руководства МВД, - сообщили в комитете.
Связаться с представителями комитета УИС можно по телефону горячей линии 8 (7172) 72-30-40 и через WhatsApp по номеру 8 (776) 677-80-77.
Напомним, в одной из колоний Мангистауской области обрушилось общежитие вчера, 19 июля.
В Сети появились фото и видео с места происшествия.
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