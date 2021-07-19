Двое осужденных погибли при обрушении общежития в колонии в Актау

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- Сегодня около 16.00 часов (по времени Нур-Султан) в учреждении ГМ-172/6 департамента УИС по Мангистауской области произошло частичное обрушение двухэтажного здания одного из общежитий для осужденных. На данный момент установлено, что во время происшествия внутри общежития находились 10 человек, из которых восемь извлечены. В результате от полученных травм скончались двое осужденных, состояние остальных удовлетворительное. Для оказания тщательного обследования потерпевшие вывезены в больницу, - говорится в распространенном в понедельник сообщении.



Как уточнили в КУИС, в учреждении работают аварийно-спасательная бригада ДЧС, сотрудники департамента полиции, прокуратуры, привлечена спецтехника, ведутся работы по поиску еще одного осужденного.



В КУИС организован круглосуточный call-центр для родственников осужденных по номеру: 8 (7172) 72-30-40 (Нур-Султан), 8 776-677-80-77.



- Приказом ИО министра внутренних дел создана специальная комиссия из руководства КУИС, прокуратуры и общественности во главе с заместителем министра Арыстангани Заппаровым. Члены комиссии выехали на место для выяснения обстоятельств происшествия. По данному факту начато досудебное расследование, проводится служебная проверка. Ситуация находится на особом контроле руководства МВД, - заверили в комитете.