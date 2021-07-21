Да будет свет! Уличное освещение восстановлено в 4 микрорайоне Актау

Фото предоставили в ТОО «Актау Сервис Курылыс»
По информации ТОО «Актау Сервис Курылыс», специалисты обнаружили повреждение кабельных линий на участке перед домом №22 в 4 микрорайоне.
В ночь на 21 июля дежурным компании был произведён обход: дефектов не обнаружено.
С 15 июня обслуживанием опор уличного освещения (опоры освещения общественных мест, центральных дорог и внутри микрорайонов) занимается ТОО «Актау Сервис Курылыс».
Специалисты компании ведут работы по заявкам дежурных бригад и телефонным звонкам.
В случае обнаружения проблем с уличным освещением жителям требуется обращаться по телефону: +7 (776) 496-05-90.
Напомним, горожане жаловались на отсутствие уличного освещения.
В ночь на 21 июля дежурным компании был произведён обход: дефектов не обнаружено.
С 15 июня обслуживанием опор уличного освещения (опоры освещения общественных мест, центральных дорог и внутри микрорайонов) занимается ТОО «Актау Сервис Курылыс».
Специалисты компании ведут работы по заявкам дежурных бригад и телефонным звонкам.
В случае обнаружения проблем с уличным освещением жителям требуется обращаться по телефону: +7 (776) 496-05-90.
Напомним, горожане жаловались на отсутствие уличного освещения.