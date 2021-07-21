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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:29

Просмотров: 890

Да будет свет! Уличное освещение восстановлено в 4 микрорайоне Актау

Об отсутствии освещения перед домом №22 заявляли жители 4 микрорайона. Участок отремонтирован, сообщили в ТОО «Актау Сервис Курылыс».

Фото предоставили в ТОО «Актау Сервис Курылыс»
По информации ТОО «Актау Сервис Курылыс», специалисты обнаружили повреждение кабельных линий на участке перед домом №22 в 4 микрорайоне.

В ночь на 21 июля дежурным компании был произведён обход: дефектов не обнаружено.

Да будет свет! Уличное освещение восстановлено в 4 микрорайоне Актау


С 15 июня обслуживанием опор уличного освещения (опоры освещения общественных мест, центральных дорог и внутри микрорайонов) занимается ТОО «Актау Сервис Курылыс».

Да будет свет! Уличное освещение восстановлено в 4 микрорайоне Актау


Специалисты компании ведут работы по заявкам дежурных бригад и телефонным звонкам.

В случае обнаружения проблем с уличным освещением жителям требуется обращаться по телефону: +7 (776) 496-05-90.

Напомним, горожане жаловались на отсутствие уличного освещения.



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Комментарии ( 2 )

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K_e_k_s (Посетители) Сегодня, 16:05
А ну быстро, взяли камни и разбили эти светящиеся штуки!
Мы что не в Актау живём что-ли?
 
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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 13:27
В 14 мкр включили отопление
 
 

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