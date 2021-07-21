Литерный борт стал причиной задержки рейса Актау-Алматы

- В этом случае службы безопасности перекрывают аэропорт, и все передвижения запрещены. Предвидеть передвижение литерных бортов невозможно, - объяснили в пресс-службе авиакомпании «SCAT».

Причина задержки, как сообщили в пресс-службе авиакомпании «SCAT», вылет литерного борта.: Литерные рейсы — это частные авиарейсы, предназначенные для перевозки пассажиров в индивидуальном порядке. Такие самолеты обладают приоритетами в воздушном пространстве. Они не имеют ограничений, как другой воздушный транспорт. Кроме того, в зоне полета литерного борта ограничивается движение всех других самолетов. Поэтому перелет проходит без осложнений и промедлений. Сегодня в Актау с визитом прибыл премьер-министр страны Аскар Мамин.Напомним, пассажиры рейса Актау-Алматы пожаловались на задержку рейса.