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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:15

Просмотров: 722

Литерный борт стал причиной задержки рейса Актау-Алматы

Задержку вылета объяснили в пресс-службе авиакомпании «SCAT».

Фото из доступных источников
Причина задержки, как сообщили в пресс-службе авиакомпании «SCAT», вылет литерного борта.

- В этом случае службы безопасности перекрывают аэропорт, и все передвижения запрещены. Предвидеть передвижение литерных бортов невозможно, - объяснили в пресс-службе авиакомпании «SCAT».


Наша справка: Литерные рейсы — это частные авиарейсы, предназначенные для перевозки пассажиров в индивидуальном порядке. Такие самолеты обладают приоритетами в воздушном пространстве. Они не имеют ограничений, как другой воздушный транспорт. Кроме того, в зоне полета литерного борта ограничивается движение всех других самолетов. Поэтому перелет проходит без осложнений и промедлений. Сегодня в Актау с визитом прибыл премьер-министр страны Аскар Мамин.

Напомним, пассажиры рейса Актау-Алматы пожаловались на задержку рейса.



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Комментарии ( 2 )

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jokerok (Посетители) Сегодня, 17:06
Сделайте уже посадочную полосу прям в городе. На меловой! rofl

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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  • Ареке
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:33
ну все правильно, цареву bye беречь надо.
это же он "у станка" стоит, не какой то там народишко
а челядь и смерды и подождут.
жаль, что еще склонять голову перед кортежем не заставляют.
 
 

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