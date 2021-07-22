Рабочие ещё одной компании в Жанаозене требовали повышения заработной платы

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В социальных сетях появилось обращение рабочих ТОО «КазПромТехКомпани». В своем обращении они требуют повышения заработной платы.
Ранее появились видеообращения сотрудников ТОО «Oilfield equipment and service» (OES) и ТОО «Актауская Нефтяная Сервисная Компания» (АНСК) в Жанаозене, а также компаний других месторождений в Мангистауской области.
Ранее появились видеообращения сотрудников ТОО «Oilfield equipment and service» (OES) и ТОО «Актауская Нефтяная Сервисная Компания» (АНСК) в Жанаозене, а также компаний других месторождений в Мангистауской области.
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