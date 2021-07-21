Поток обращений растёт! Повысить зарплату требуют нефтяники сразу нескольких компаний в Мангистау

Видеообращения сотрудников ТОО «Oilfield equipment and service» (OES) и ТОО «Актауская Нефтяная Сервисная Компания» (АНСК) в Жанаозене, а также компаний других месторождений в Мангистауской области появились в сети сегодня, 21 июля.На видео работники требуют повышения заработной платы и организацию питания на рабочих объектах.В честь Дня Независимости и Дня нефтяника рабочие требуют выдавать премии, а также выплачивать 13-ую заработную плату.Также рабочие заявляют на видео, что со многими не заключены официальные договоры.