«Лоб в лоб»: ДТП произошло на трассе Жетыбай-Шетпе

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на пульт дежурного поступило 22 июля.- Водитель автомашины LADA Vesta не уступил дорогу главному движущемуся транспорту и столкнулся с автомашиной «ВАЗ-21010». Пострадавших доставили в жетыбайскую районную больницу, где им была оказана медицинская помощь, после чего они были отпущены домой. Ведётся расследование, - сообщили в ДП Мангистауской области.