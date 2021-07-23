Строительный мусор горел в Актау





Возгорание мусора произошло недалеко от гаражных обществ «Монтажник» и «Сатурн».- Вызов о возгорании поступил в 09:02. На место выехали две автоцистерны СПЧ-2. Горение ликвидировано в 09:21. Пострадавших нет. Причина возгорания выясняется, - сообщил Назарали Селимов, начальник Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.