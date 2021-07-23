Строительный мусор горел в Актау

Фото Назарали Селимова.
Возгорание мусора произошло недалеко от гаражных обществ «Монтажник» и «Сатурн».
- Вызов о возгорании поступил в 09:02. На место выехали две автоцистерны СПЧ-2. Горение ликвидировано в 09:21. Пострадавших нет. Причина возгорания выясняется, - сообщил Назарали Селимов, начальник Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.
- Вызов о возгорании поступил в 09:02. На место выехали две автоцистерны СПЧ-2. Горение ликвидировано в 09:21. Пострадавших нет. Причина возгорания выясняется, - сообщил Назарали Селимов, начальник Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.
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