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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:11

Просмотров: 715

На что расходуют чиновники Мангистау налоги населения

Больше всего средств бюджета четвертого уровня расходовалось на содержание чиновников, а не на решение социальных проблем жителей небольших поселений. Об этом сообщает total.kz

фото из открытых источников
Как сообщает издание total.kz со ссылкой на Transparency Kazakhstan, население зачастую не знает о существовании бюджета четвертого уровня и о своих правах определять потребности села, на которые будут потрачены их прямые налоги.

- С 2018 года Казахстан внедрил четвертый уровень бюджета для органов местного самоуправления — это самые маленькие административные единицы с населением более двух тысяч человек (села, города, районы). Закон о развитии местного самоуправления предусматривает, что жители сельских районов должны сами определять, на какой из 19 видов расходов будут потрачены их бюджеты. Причем 90% таких бюджетов формируются за счет налогов и платежей самих жителей, – говорится в статье.

За три последних года больше всего бюджетов четвертого уровня принято в Алматинской, Туркестанской, Жамбылской, Карагандинской и Павлодарской областях. Впрочем, это нормально, учитывая высокую плотность населения и большее количество населенных пунктов.

Меньше всего бюджет Мангистауской и Северо-Казахстанской областей.

Например, в Алматинской области, которая включает в себя 17 районов, куда входят три города областного значения, четыре города районного значения, 248 сельских округов, принято 552 бюджета на общую сумму в 2021 году – 19 миллиардов тенге.

Самые большие расходы местного сообщества сконцентрированы в городе Каскелен в 2021 году – 1,45 миллиарда тенге.

Кроме Каскелена, больше всего средств заложено в бюджетах отдельных поселков Туркестанской и Атырауской областей.

- Мы наблюдаем, что Туркестанская, Алматинская, Жамбылская области использовали возможность заложить хорошую материальную базу для поддержки и развития местного самоуправления. Меньше всего выделили денег на четвертый уровень бюджета акиматы Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Мангистауской областей, — отметила Ольга Шиян, исполнительный директор Transparency Kazakhstan, выступая на онлайн-площадке первого ежегодного Центральноазиатского форума прозрачности.

Так, в Мангистауской области принято 69 бюджетов на общую сумму в 2021 году – 4 миллиарда тенге. Порядка 900 миллионов тенге из них направляется на расходы села Мангистау.

Аналитики Transparency Kazakhstan изучили, насколько активно проходило обсуждение проектов бюджета в разных регионах Казахстана. Эксперты отметили высокую степень заинтересованность в Актюбинской и Северо-Казахстанской областях.

Меньше всего мнение населения уточняли депутаты маслихатов Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской и Туркестанской областей. Там принимали бюджеты без фактического учета мнения и анализа проблем сёл и небольших городов.

Зато во всех регионах на обеспечение и содержание аппаратов акиматов из местных бюджетов в течение последних трех лет выделялось больше всего средств, меньше всего — на социальную помощь населению.

По данным Transparency Kazakhstan, в 2019 году в «десятку» самых крупных затрат вошли расходы на содержание аппаратов сельских акимов, капитальный ремонт их зданий, прочих расходов, освещение улиц, благоустройство и озеленение населенных пунктов, обеспечение санитарии населенных пунктов, дошкольное обучение и образование.

В 2020 году — на содержание аппаратов сельских акимов, освещение улиц, благоустройство и озеленение населенных пунктов, обеспечение санитарии населенных пунктов, дошкольное обучение и образование, прочие расходы, обеспечение функционирования автомобильных дорог.

В 2021 году — обеспечение и содержание аппаратов сельских акимов, освещение улиц, обеспечение санитарии населенных пунктов, благоустройство и озеленение населенных пунктов, дошкольное обучение и образование, обеспечение функционирования автомобильных дорог, прочие расходы акимата.

Процедура принятия бюджета предполагает, что в обсуждении необходимо участие граждан, которые сами решают, на что будут потрачены их прямые налоги. Для этого необходимо предварительно опубликовать объявления в средствах массовой информации, депутаты должны встретиться с общественностью.

В начале следующего года аким должен отчитаться перед населением о том, как потрачены деньги, отчет об освоении средств бюджета утверждает маслихат.



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