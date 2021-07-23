Бывший архитектор Актау возглавил отдел жилищной инспекции

Бекнур Балиулы. Фото из архива lada.kz
Должность начальника отдела жилищной инспекции Бекнур Балиулы занимает со 2 июня текущего года.
Место главного архитектора Актау он покинул в середине мая.
В настоящее время отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства возглавляет Алибек Бурмаков, временно исполняющий обязанности руководителя.
Место главного архитектора Актау он покинул в середине мая.
В настоящее время отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства возглавляет Алибек Бурмаков, временно исполняющий обязанности руководителя.
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