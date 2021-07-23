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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:29

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В Актау начались работы по благоустройству

Работы по благоустройству Актау выполняет ТОО «Актау Сервис-Курылыс». Сумма договора - 115 миллионов тенге. Об этом сообщили в акимате Актау.

Фото из архива lada.kz
На благоустройство Актау акимат запланировал потратить 140 миллионов тенге. Конкурс на определение компании, которая займется этими работами, был завершен 11 апреля. В нем участвовало 10 компаний. Победителем стало ТОО «Актау Сервис-Курылыс», предложив выполнить работы за 115 миллионов тенге. Договор с акиматом Актау компания подписала 21 июля.

- В рамках благоустройства в течение года на территории города будут проводиться работы по мойке памятников, покраске детских игровых площадок и подпорных стен по периметрам и внутри микрорайонов, обновлению малых баннеров, ремонту центрального флагштока. Будут установлены 100 скамеек с урнами и фонарями освещения, а также восстановлены пешеходные дорожки в соответствии со сметной документацией, заменена брусчатка. На сегодняшний день завершены работы по покраске малых архитектурных форм возле акимата Актау, проводится покраска подпорных стен в приморской части 4 микрорайона Актау, – сообщили в акимате Актау.

ТОО «Актау Сервис-Курылыс» также занимается уличным освещением в Актау.



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