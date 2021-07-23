«Красных» начнут штрафовать в Мангистау за нарушение изоляции

фото из открытых источников

На сегодняшний день в Мангистауской области с «красным» статусом выявлено 199 человек, с «желтым» - 44 человека.



- К тем, кто с «красным» статусом нарушил правила изоляции, посетив объекты общественного питания или другое публичное место, к ним, согласно статьи 802 кодекса об административных правонарушениях, будут применяться штрафные санкции в размере 30 МРП или 87 510 тенге, - сообщила Акку Айтжан, заместитель директора палаты предпринимателей Мангистауской области.



