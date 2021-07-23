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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:27

Просмотров: 597

«Красных» начнут штрафовать в Мангистау за нарушение изоляции

Жители Мангистау, получившие «красный» статус за нарушение изоляции, будут оштрафованы на 87 510 тенге. Об этом сообщила Акку Айтжан, заместитель директора палаты предпринимателей Мангистауской области.

фото из открытых источников
На сегодняшний день в Мангистауской области с «красным» статусом выявлено 199 человек, с «желтым» - 44 человека.

- К тем, кто с «красным» статусом нарушил правила изоляции, посетив объекты общественного питания или другое публичное место, к ним, согласно статьи 802 кодекса об административных правонарушениях, будут применяться штрафные санкции в размере 30 МРП или 87 510 тенге, - сообщила Акку Айтжан, заместитель директора палаты предпринимателей Мангистауской области.




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Комментарии ( 2 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 14:09
Цитата: diger
Ужасное то, что это ничего не даёт, но приподносят это как что то, значимое...

согласен полностью.
абсолютно ничего не мешает такому человеку находиться там, где нет ашыка. например, в переполненном автобусе.
человек может даже не знать, что он уже за красных, прос то тупо никуда не ходит а околачивается возле дома, ходит с детьми на детскую площадку и т.д.
да и зеленые с синенькими не факт, что не переносчики на данный момент.
полумера, имитация бурной деятельности.
 
-3
  • leo529
  • rastolkuy
  • Empro
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Pinochet
 diger (Посетители) Сегодня, 13:50
Слов нет, пришли как в фашистской Германии,разделение людей по признакам... Ужасное то, что это ничего не даёт, но приподносят это как что то, значимое...
 
 

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