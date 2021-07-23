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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:42

Просмотров: 4

Проблема в шаcси! Летевший в Актау самолет вернулся в аэропорт вылета - Шымкент

Пассажирский самолет авиакомпании FlyArystan вернулся в пункт отправления из-за неисправности шасси. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

фото из открытых источников
Как сообщает издание Tengrinews.kz, инцидент с возвратом самолета, летевшим из Шымкента в Актау, произошел 17 июля. В пресс-службе авиакомпании в ответ на официальный запрос рассказали, что 17 июля рейс КС7577, вылетевший в 09.20 из Шымкента в Актау, вернулся в аэропорт вылета.

- На штатном мониторе появилась индикация, информирующая экипаж о неисправности в системе шасси. Экипаж, выполнив необходимые процедуры, принял решение о посадке воздушного судна в аэропорт вылета города Шымкент. Посадка была произведена в штатном режиме, на борту находились 170 пассажиров. После посадки инженерно-технический состав произвел требуемые проверки и тестирование работоспособности системы шасси. По результатам выполненных работ борт был допущен к дальнейшей летной эксплуатации. Также, в связи с завершением летного времени экипажа, согласно правилам безопасности полетов, была произведена замена экипажа, а время задержки вылета увеличено, - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Также в авиакомпании заверили, что вопросы с пассажирами рейса все были решены.

- Пассажирам были предоставлены ваучеры на питание, трансфер и проживание в гостинице. Отказавшимся от перелета был предложен полный возврат денежных средств по направлению Шымкент - Актау или перебронирование на ближайший вылет в течение 14 дней. Рейс со 114 пассажирами (пять младенцев) вылетел в Актау 18 июля 2021 года в 17.05 по времени Нур-Султана, - добавили в ведомстве.



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