Студенты-овощеводы в Мангистау планируют раздать урожай малообеспеченным семьям

Учащиеся колледжа высадили арбузы, дыни, огурцы, помидоры и тыквы на участке площадью около одного гектара.- Посадка овощных и бахчевых культур началась в апреле, таким образом студенты второго и третьего курсов факультета овощеводства на практике учатся применять свои знания. Полив осуществляется с использованием воды из компактных канализационных очистных сооружений, находящихся на балансе учреждения. Теперь мы собираем урожай и планируем раздать его малообеспеченным семьям, - сказал Далабай Бекмаганбетов, директор учебного заведения.