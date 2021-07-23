Начались полеты регулярного авиарейса из Актау в Стамбул

Открытие рейса состоялось 23 июля с участием Серикбая Трумова - акима Мангистауской области, Уфука Экиджи - чрезвычайного и полномочного посла Турции в Казахстане, Музаффера Акйылдырыма - Генерального консула Турции в Актау, и Хасана Саваш Ердена - директора филиала компании «Türkısh Airlines».- В последние 10-15 лет Мангистауская область вызывает большой интерес у инвесторов всего мира. Именно поэтому необходимо продолжать работу по созданию соответствующих условий для привлечения новых инвестиций во все сферы жизнедеятельности. Огромную роль в этом играют все транспортные сообщения, в том числе и авиа. Открытие новых авиарейсов в разы экономит время и средства потенциальных инвесторов и туристов. Это также способствует развитию комбинированных перевозок с участием нескольких видов транспорта. А это ж/д, авиа, авто и морской транспорт, – подчеркнул Серикбай Трумов.Для жителей Мангистау открывается возможность прямых полетов в Турцию и обратно с экономией времени и средств.Осуществлять авиасообщение по маршруту Стамбул-Актау-Стамбул будет турецкая авиакомпания «Turkish Airlines» с использованием аэробусов A320 Neo.Периодичность рейсов: еженедельно по вторникам и пятницам.