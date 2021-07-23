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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:13

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Начались полеты регулярного авиарейса из Актау в Стамбул

Между Актау и Стамбулом запущено новое авиасообщение. Сегодня, 23 июля, в межународный аэропорт Актау прибыл первый рейс с пассажирами из Стамбула. Данное авиасообщение позволит увеличить двусторонний туристический поток. Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акимата Мангистауской области.
Открытие рейса состоялось 23 июля с участием Серикбая Трумова - акима Мангистауской области, Уфука Экиджи - чрезвычайного и полномочного посла Турции в Казахстане, Музаффера Акйылдырыма - Генерального консула Турции в Актау, и Хасана Саваш Ердена - директора филиала компании «Türkısh Airlines».

Начались полеты регулярного авиарейса из Актау в Стамбул


- В последние 10-15 лет Мангистауская область вызывает большой интерес у инвесторов всего мира. Именно поэтому необходимо продолжать работу по созданию соответствующих условий для привлечения новых инвестиций во все сферы жизнедеятельности. Огромную роль в этом играют все транспортные сообщения, в том числе и авиа. Открытие новых авиарейсов в разы экономит время и средства потенциальных инвесторов и туристов. Это также способствует развитию комбинированных перевозок с участием нескольких видов транспорта. А это ж/д, авиа, авто и морской транспорт, – подчеркнул Серикбай Трумов.

Для жителей Мангистау открывается возможность прямых полетов в Турцию и обратно с экономией времени и средств.

Осуществлять авиасообщение по маршруту Стамбул-Актау-Стамбул будет турецкая авиакомпания «Turkish Airlines» с использованием аэробусов A320 Neo.

Периодичность рейсов: еженедельно по вторникам и пятницам.



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Комментарии ( 1 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 17:58
Общественный транспорт по выходным закрывают , а туристический поток увеличивают. Где логика? С одной стороны вводятся ограничения ,а с другой наращиваются угрозы распространения.
Вы либо всё закройте ,либо всё откройте! Хватит кошмарить бизнес!
 
 

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