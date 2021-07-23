Павильон для спасателей и полицейских установили на набережной 4 микрорайона Актау

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Павильон установлен на набережной в 4 микрорайоне.



- Отделом ЖКХ Актау для несущих дежурство на набережной полицейских и спасателей установлен павильон. Это место на побережье города считается опасным для купания, поэтому в вечернее время там будут находиться сотрудники внутренних органов и ЧС. А в павильоне можно укрыться от зноя и разместить необходимое оборудование, - сообщили в акимате Актау.