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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:21

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В Мангистау снова более 200 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Мангистауской области COVID-19 официально диагностировали у 245 человек, сообщает coronavirus2020.kz.

Фото из доступных источников
По состоянию на 25 июля у нас в регионе выявили 245 заболевших коронавирусом, также зафиксировано 11 фактов выздоровления. Днём ранее сообщалось о 255 новых случаях COVID-19.

Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Нур-Султан, там зафиксирован 1501 заражённый. На втором месте Алматы - 1191 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Замыкает тройку Карагандинская область. Там коронавирус подтвердился у 768 человек.

С начала пандемии в Мангистауской области зарегистрировано 12110 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 8193 человека.

Напомним, карантинные меры ужесточили в Мангистау.



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