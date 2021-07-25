В Мангистау снова более 200 новых случаев коронавируса

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По состоянию на 25 июля у нас в регионе выявили 245 заболевших коронавирусом, также зафиксировано 11 фактов выздоровления. Днём ранее сообщалось о 255 новых случаях COVID-19.
Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Нур-Султан, там зафиксирован 1501 заражённый. На втором месте Алматы - 1191 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Замыкает тройку Карагандинская область. Там коронавирус подтвердился у 768 человек.
С начала пандемии в Мангистауской области зарегистрировано 12110 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 8193 человека.
Напомним, карантинные меры ужесточили в Мангистау.
Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Нур-Султан, там зафиксирован 1501 заражённый. На втором месте Алматы - 1191 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Замыкает тройку Карагандинская область. Там коронавирус подтвердился у 768 человек.
С начала пандемии в Мангистауской области зарегистрировано 12110 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 8193 человека.
Напомним, карантинные меры ужесточили в Мангистау.
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