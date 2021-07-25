Какой район в Мангистау стал лидером по явке избирателей

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По явке избирателей на 18:00 лидирует Бейнеуский район - 81,1 процента. Следом располагается Каракиянский район, где выборы посетили 78 процентов избирателей. Замкнул тройку Мангистауский район - 68,6 процента. На четвёртом месте расположился Тупкараганский район - 67,7 процента.
На 14 избирательных участках проголосовали 14 144 человека.
Напомним, об открытии избирательных участков сообщили в пресс-службе областного акимата.
На 14 избирательных участках проголосовали 14 144 человека.
Напомним, об открытии избирательных участков сообщили в пресс-службе областного акимата.