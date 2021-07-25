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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:16

Просмотров: 171

Какой район в Мангистау стал лидером по явке избирателей

Данные районных избирательных комиссий опубликовала пресс-служба областного акимата.

Фото из доступных источников
По явке избирателей на 18:00 лидирует Бейнеуский район - 81,1 процента. Следом располагается Каракиянский район, где выборы посетили 78 процентов избирателей. Замкнул тройку Мангистауский район - 68,6 процента. На четвёртом месте расположился Тупкараганский район - 67,7 процента.

На 14 избирательных участках проголосовали 14 144 человека.

Напомним, об открытии избирательных участков сообщили в пресс-службе областного акимата.



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Комментарии ( 1 )

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Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 21:40
Какие то подозрительные цифры. Если взять минимальное значение 67 % по всем этим районам 14 тыс человек проголосовало, получается в сельской проживает чуть больше 21 тыс человек, или явка вообще составила мизерное число на уровне 4%. Мне казалось в области за вычетом г. Актау, Жанаозен, Мунайлы в сельской больше людей проживает. Так согласно одной из статей на Ладе население сельской местности составляет более 400 тыс человек. Где правда?
Ссылка на статью со статистикой по населению: https://www.lada.kz/aktau_news/society/91268-naselenie-mangistauskoy-oblasti-sos
tavlyaet-724-777-zhiteley.html?utm_source=amp
 
 

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