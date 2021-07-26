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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 17:06

Просмотров: 1451

На канале «Шора» нашли тело утонувшего рыбака

Тело рыбака 1994 года рождения обнаружили на водоканале «Шора». Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Тело рыбака обнаружили на канале «Шора» 23 июля в 15:06 часов.

- Силами службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ на запрещенном месте для купания, водоканале «Шора», обнаружен труп гражданина 1994 года рождения. Сотрудники службы извлекли тело из воды, - сообщили в пресс-службе.

По информации департамента, он утонул 18 июля, когда ловил рыбу.

Напомним, ранее стало известно, что спасатели ищут тело рыбака.



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Комментарии ( 2 )

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  • Жанар
 Guz (Посетители) Сегодня, 19:51
Шора всегда своё возьмёт.это оксиома.
Будут тонуть,так предрешенно пока не начнут использовать серое вещество своего мозга,рождёный утонуть с 5 этажа не прыгнет и это тоже оксиома.
 
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  • Neo_85
  • Жанар
  • shurik_kz11
 Sergey77 (Посетители) Сегодня, 17:59
А заламинированные фото утопших не пробывали на этот щит или другой рядом вешать для всеобщего обозрения. Видная бы получилась "Shora gallery"
 
 

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