На канале «Шора» нашли тело утонувшего рыбака

Фото из архива Lada.kz
Тело рыбака обнаружили на канале «Шора» 23 июля в 15:06 часов.
- Силами службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ на запрещенном месте для купания, водоканале «Шора», обнаружен труп гражданина 1994 года рождения. Сотрудники службы извлекли тело из воды, - сообщили в пресс-службе.
По информации департамента, он утонул 18 июля, когда ловил рыбу.
Напомним, ранее стало известно, что спасатели ищут тело рыбака.
- Силами службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ на запрещенном месте для купания, водоканале «Шора», обнаружен труп гражданина 1994 года рождения. Сотрудники службы извлекли тело из воды, - сообщили в пресс-службе.
По информации департамента, он утонул 18 июля, когда ловил рыбу.
Напомним, ранее стало известно, что спасатели ищут тело рыбака.