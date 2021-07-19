Спасатели ищут тело рыбака утонувшего на Шоре

Фото из архива Lada.kz

Трагический инцидент произошёл на водоканале «Шора». Спасатели с 21:20 ведут поиски погибшего парня 1994 года рождения, который утонул во время ловли рыбы.



В поисках задействованы четыре спасателя.



Поисковые работы продолжатся 19 июля.



Температура воды на 19 июля 00:00 составляет +17 С°.



Это уже девятая трагедия на Каспии в Мангистау с начала 2021 года.