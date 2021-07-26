Итоги выборов сельских акимов подвели в Мангистау

Иллюстративное фото с сайта 24.kz
В Мангистау огласили итоги выборов сельских акимов, которые прошли 25 июля в в Бейнеуском, Каракиянском, Мангистауском и Тупкараганском районах.
- В список избирателей по 10 округам были внесены 14 144 избирателя. В день голосования в выборах приняли участие 11 650 человек, то есть 82,4% от общего числа избирателей. Явка составила: в Бейнеуском районе – 87,27 процента, в Каракиянском районе – 84,7 процента, в Мангистауском районе – 85,4 процента, в Тупкараганском районе – 78,5 процента, – сообщили в комиссии.
На прошедших выборах в бюллетенях присутствовала графа «против всех». Среди всех, кто принял участие в голосовании, против всех проголосовали 279 человек. Обращения и жалобы в избирательную комиссию не поступали.
В Бейнеуском районе в селе Есет победил Амандык Избасаров, в селе Толеп – Базарбай Нурхожаев, в селе Сарга – Турлан Емил, в сельском округе Сам – Утегали Жапаров. В сельском округе Куланды Каракиянского района наибольшее количество голосов набрал Санат Токенов. В Мангистауском районе в селе Жармыш первое место занял Руслан Абишев, в селе Кызан – Конай Сулейменов, в сельском округе Тущыкудык – Еркинбек Нургали, в сельском округе Онды – Куаныш Жанибекулы. Новым акимом села Акшукур стал Еркебулан Жанибек.
- Средний возраст избранных акимов – 41,5 лет, при этом самому молодому – 26 лет, самому старшему – 60 лет. Из десяти избранных акимов семь являются государственными служащими. Двух акимов в конкретном сельском округе избрали повторно, - уточнили в комиссии.
Напомним, выборы сельских акимов прошли вчера, 25 июля.
- В список избирателей по 10 округам были внесены 14 144 избирателя. В день голосования в выборах приняли участие 11 650 человек, то есть 82,4% от общего числа избирателей. Явка составила: в Бейнеуском районе – 87,27 процента, в Каракиянском районе – 84,7 процента, в Мангистауском районе – 85,4 процента, в Тупкараганском районе – 78,5 процента, – сообщили в комиссии.
На прошедших выборах в бюллетенях присутствовала графа «против всех». Среди всех, кто принял участие в голосовании, против всех проголосовали 279 человек. Обращения и жалобы в избирательную комиссию не поступали.
В Бейнеуском районе в селе Есет победил Амандык Избасаров, в селе Толеп – Базарбай Нурхожаев, в селе Сарга – Турлан Емил, в сельском округе Сам – Утегали Жапаров. В сельском округе Куланды Каракиянского района наибольшее количество голосов набрал Санат Токенов. В Мангистауском районе в селе Жармыш первое место занял Руслан Абишев, в селе Кызан – Конай Сулейменов, в сельском округе Тущыкудык – Еркинбек Нургали, в сельском округе Онды – Куаныш Жанибекулы. Новым акимом села Акшукур стал Еркебулан Жанибек.
- Средний возраст избранных акимов – 41,5 лет, при этом самому молодому – 26 лет, самому старшему – 60 лет. Из десяти избранных акимов семь являются государственными служащими. Двух акимов в конкретном сельском округе избрали повторно, - уточнили в комиссии.
Напомним, выборы сельских акимов прошли вчера, 25 июля.
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