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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:31

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Переезжающим жанаозенцам в Актау предоставят субсидии в размере 83 тысячи тенге

Заявки на переезд подали 1596 человек. Согласно комплексному плану развития Жанаозена, в текущем году из города нефтяников в Актау планируется переселить 130 семей. Об этом сообщается на сайте dknews.kz со ссылкой на акима Жанаозена Максата Ибагарова.

Фото из архива
Численность населения в Жанаозене уже сегодня превысила все ожидаемые прогнозы. Рассчитывалось, что к 2025-2030 годам население здесь составит 150 тысяч человек, но в городе уже сейчас живут 152,8 тысячи граждан, и безработица – их главная проблема. Аким пояснил журналисту dknews.kz, что переселение – вынужденная мера. Власти опасаются, что если не предпринять меры, Жанаозен ожидает социальный взрыв из-за отсутствия рабочих мест.

– В Жанаозене нет рабочих мест и условий для населения. Город перенаселен. Мы решили переселять в Актау, потому что это областной центр, тут реализуется и планируется осуществить много проектов по индустриально-инновационному развитию. Будут открываться новые возможности и рабочие места, потому что здесь – крупные транспортные узлы. Областной центр развивается, и есть возможность для получения работы, – сказал Максат Ибагаров

На данный момент в очереди на получение жилья в Жанаозене стоят 4722 человека. В нынешнем году здесь планируется ввести в эксплуатацию два 108-квартирных дома. Однако жилья, как и свободных земельных участков, в этом городе не хватает. Существуют проблемы и с работой, из-за чего здесь периодически возникают волнения и забастовки. Поэтому с прошлого года стартовала программа по переселению семей в Актау, согласно которой рассматривается вопрос строительства 10 тысяч квартир для переезда жанаозенцев в 2020-2024 годах. Строительство этих домов будет осуществляться в 13 новых микрорайонах Актау.

Как отметил Максат Ибагаров, заявки на переезд подали 1596 человек. Однако жилье в этом году смогут получить только 130 семей. Для переселенцев выделили 1,4 миллиарда тенге.

– В рамках комплексного плана развития на 2021 год на эти средства будут приобретены квартиры для переселенцев. Жилье предназначено для социально уязвимых слоев населения. Однако, как выяснилось, желающих поменять свое местожительство оказалось очень много, – сообщил аким.

Переезжающим предоставят субсидии в размере 83 тысячи тенге, а компания «Озенмунайгаз» выделит так называемые подъемные – по 100 тысяч тенге каждому члену семьи. Переселенцам гарантируют в Актау работу, места в школах и детских садах.

– Дальше увеличивать Жанаозен нет никакого экономического резона. Переезд будет исключительно на добровольной основе, – заключил Максат Ибагаров.

Он заверил, что программа по переселению жанаозенцев не скажется на актауских очередниках на жилье. Напомним, что в прошлом году 150 жанаозенских семей уже переехали в областной центр.



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