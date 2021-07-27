Драку во 2 микрорайоне Актау сняли на видео

Драку мужчин во 2 микрорайоне сняли на видео вчера, 26 июля. Жители близлежащих домов сообщили, что до столкновения они были в баре неподалёку.- Мужчина в белом оборонялся, на него набрасывались двое, и еще двое, кажется, пытались разнять их. Но страшнее всего было, когда они на площадку кувырком посыпались, и один из мужчин ударил другого барным стулом по голове, он этот стул всю драку с собой таскал. А потом они совсем разошлись, начали из мусорки дрова какие-то доставать и друг друга ими бить, - рассказала одна из очевидцев происшествия.Жильцы добавили, что во дворе дома установлена видеокамера, и они рассчитывали, что полиция оперативно отреагирует на драку.- Но никто не приезжал, и в итоге мы позвонили сами. Участковый приехал минуты за четыре, и они пошли разбираться. Конечно, это их дело, что они не поделили. Но смотреть на это было жутко, и бабушки с детьми на площадке не знали, что делать. Что у этих мужчин в головах было, чтобы напиваться в понедельник днём до такого состояния? – добавила жительница.