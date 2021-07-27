«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 27 Июля
+29...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.37 KZT
  • €1 = 499.91 KZT
  • 1 RUB = 5.75 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 19:04

Просмотров: 518

Вынужденная посадка в пыльную бурю в Мангистау: На борту самолета санавиации находилась женщина с инфарктом

Совершивший вынужденную посадку самолет перевозил из Бейнеу в Актау врачей и женщину, у которой диагностировали инфаркт. Пилот сумел посадить судно в степи, несмотря на пыльную бурю. Об этом сообщает директор областной станции скорой помощи Айларбек Шыршыкбаев.

Фото очевидцев
Стали известны подробности инцидента, при котором из-за пыльной бури самолет в Мангистау вынужденно приземлился в степи.

Как рассказал директор областной станции скорой помощи Айларбек Шыршыкбаев, на борту самолета находилась женщина, у которой диагностировали инфаркт. Ее должны были транспортировать в Актау для оказания медицинской помощи.

- У жительницы Бейнеуского района 1972 года рождения был диагностирован острый инфаркт миокарда. Борт с пациенткой прилетел в международный аэропорт Актау, но из-за непогоды им не разрешили совершить посадку. По этой причине пилот самолета самостоятельно решил совершить посадку в степи близ аэропорта. Тем самым он спас жизнь женщине, - рассказал директор областной станции скорой помощи Айларбек Шыршыкбаев.

По словам Айларбека Шыршыкбаева, после того, как самолет приземлился в степи, медикам удалось доставить женщину на машине в Мангистаускую областную больницу. Сейчас врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика