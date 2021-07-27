Вынужденная посадка в пыльную бурю в Мангистау: На борту самолета санавиации находилась женщина с инфарктом

Фото очевидцев
Стали известны подробности инцидента, при котором из-за пыльной бури самолет в Мангистау вынужденно приземлился в степи.
Как рассказал директор областной станции скорой помощи Айларбек Шыршыкбаев, на борту самолета находилась женщина, у которой диагностировали инфаркт. Ее должны были транспортировать в Актау для оказания медицинской помощи.
- У жительницы Бейнеуского района 1972 года рождения был диагностирован острый инфаркт миокарда. Борт с пациенткой прилетел в международный аэропорт Актау, но из-за непогоды им не разрешили совершить посадку. По этой причине пилот самолета самостоятельно решил совершить посадку в степи близ аэропорта. Тем самым он спас жизнь женщине, - рассказал директор областной станции скорой помощи Айларбек Шыршыкбаев.
По словам Айларбека Шыршыкбаева, после того, как самолет приземлился в степи, медикам удалось доставить женщину на машине в Мангистаускую областную больницу. Сейчас врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.
Как рассказал директор областной станции скорой помощи Айларбек Шыршыкбаев, на борту самолета находилась женщина, у которой диагностировали инфаркт. Ее должны были транспортировать в Актау для оказания медицинской помощи.
- У жительницы Бейнеуского района 1972 года рождения был диагностирован острый инфаркт миокарда. Борт с пациенткой прилетел в международный аэропорт Актау, но из-за непогоды им не разрешили совершить посадку. По этой причине пилот самолета самостоятельно решил совершить посадку в степи близ аэропорта. Тем самым он спас жизнь женщине, - рассказал директор областной станции скорой помощи Айларбек Шыршыкбаев.
По словам Айларбека Шыршыкбаева, после того, как самолет приземлился в степи, медикам удалось доставить женщину на машине в Мангистаускую областную больницу. Сейчас врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.
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