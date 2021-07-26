Очевидцы: Самолет приземлился в степи из-за пыльной бури в Мангистау

Фото предоставил очевидец

Из-за пыльной бури самолет совершил вынужденную посадку в мангистауской степи.



Очевидец снял на видео, как воздушное судно буксируют «Газелью».



В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили, что по данному происшествию вызов на пульт дежурного не поступал. Проверить достоверность видео пока не представляется возможным.



LADA.KZ ожидает официальных комментариев от уполномоченных органов.



