Идёт благоустройство! Рабочие сломали единственную скамейку возле дома в 5 микрорайоне Актау

По словам жителей 33 дома 5 микрорайона, сломанная скамейка была единственной.- Сломали нашу единственную лавочку около дома. Спросил у работников, зачем они это сделали, но, как всегда, никто не виноват, никто ничего не ломал. Куда жаловаться теперь? Кто будет восстанавливать ее? – сетует житель 33 дома.В подрядной организации, выполнявшей работы по благоустройству микрорайона, прокомментировали инцидент.- Во время строительных работ так бывает, когда техника может случайно повредить что-то. Если данную скамейку нельзя восстановить, то установим взамен новую, – рассказали в подрядной организации.