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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:44

Просмотров: 605

Идёт благоустройство! Рабочие сломали единственную скамейку возле дома в 5 микрорайоне Актау

Жители 5 микрорайона Актау пожаловались на работу сотрудников подрядной организации ТОО «Нур Сат», сломавших единственную скамейку у дома.

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По словам жителей 33 дома 5 микрорайона, сломанная скамейка была единственной.

- Сломали нашу единственную лавочку около дома. Спросил у работников, зачем они это сделали, но, как всегда, никто не виноват, никто ничего не ломал. Куда жаловаться теперь? Кто будет восстанавливать ее? – сетует житель 33 дома.



В подрядной организации, выполнявшей работы по благоустройству микрорайона, прокомментировали инцидент.

- Во время строительных работ так бывает, когда техника может случайно повредить что-то. Если данную скамейку нельзя восстановить, то установим взамен новую, – рассказали в подрядной организации.



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Комментарии ( 1 )

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  • kolu411
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 13:15
Похоже везде такой подход. Выкорчевывают бордюры, а вместе с ними и лавочки и асфальт перед подъездом, а потом все так и стоит неделями...
 
 

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