Житель Жанаозена украл велосипед





Момент кражи велосипеда попал в объектив видеокамеры.-Сумма ущерба составила 35 тысяч тенге. Подозреваемый дал признательные показания. По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 УК РК – кража, - сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области.