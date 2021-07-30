Разбой в Актау! Более одного миллиона тенге украли в букмекерской конторе

Нападение на букмекерскую контору произошло 22 июля. Злоумышленники, угрожая ножом охраннику и кассиру, похитили из кассы 1 150 000 тенге, после чего скрылись с места происшествия.- По данному факту начато досудебное расследование по статье 192, часть 2 Уголовного Кодекса РК. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны двое жителей Мангистауской области. В отношении задержанных с санкции суда мужчины взяты под стражу. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области.