«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 30 Июля
+28...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.51 KZT
  • €1 = 504.06 KZT
  • 1 RUB = 5.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:28

Просмотров: 32

Повышения заработной платы на 100% требуют работники нефтесервисной компании Мангистау

Работники ТОО «Мобил Сервис Групп» требуют повышения заработной платы. Видео опубликовано в социальных сетях.

Скрин видео
Рабочие нефтесервисной компании ТОО «Мобил Сервис Групп» сегодня, 30 июля, не приступили вовремя к своим трудовым обязанностям. Они записали видеообращение, в котором требуют на 100% повышение заработной платы и улучшение условий труда.



С возмущенными рабочими встретилось руководство ТОО «Мобил-С» и производственного управления «Каражанбас».

- ТОО «Мобил-С» является субподрядной организацией, оказывающей транспортные услуги на месторождении Каражамбас (на сегодняшний день – по трехгодичному договору на 2021-2023 гг.). Все обязательства КБМ выполняются своевременно и в полном объеме. На сегодняшний день задолженностей перед компанией ТОО «Мобил-С» не имеется. Более того, КБМ ежегодно повышает тарифы на транспортные услуги, а также оказывает иную поддержку компании в условиях пандемии. В настоящее время КБМ всесторонне продолжает оказывать поддержку по разрешению трудовых вопросов между ТОО «Мобил-Сервис» и его работниками для сохранения социальной стабильности и благополучия работников. После достигнутых договоренностей специалисты приступили к работе. Производственный цикл на месторождении ведется в рабочем порядке, – сообщили в пресс-службе «Каражанбасмунай».



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика