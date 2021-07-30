Повышения заработной платы на 100% требуют работники нефтесервисной компании Мангистау

Рабочие нефтесервисной компании ТОО «Мобил Сервис Групп» сегодня, 30 июля, не приступили вовремя к своим трудовым обязанностям. Они записали видеообращение, в котором требуют на 100% повышение заработной платы и улучшение условий труда.С возмущенными рабочими встретилось руководство ТОО «Мобил-С» и производственного управления «Каражанбас».- ТОО «Мобил-С» является субподрядной организацией, оказывающей транспортные услуги на месторождении Каражамбас (на сегодняшний день – по трехгодичному договору на 2021-2023 гг.). Все обязательства КБМ выполняются своевременно и в полном объеме. На сегодняшний день задолженностей перед компанией ТОО «Мобил-С» не имеется. Более того, КБМ ежегодно повышает тарифы на транспортные услуги, а также оказывает иную поддержку компании в условиях пандемии. В настоящее время КБМ всесторонне продолжает оказывать поддержку по разрешению трудовых вопросов между ТОО «Мобил-Сервис» и его работниками для сохранения социальной стабильности и благополучия работников. После достигнутых договоренностей специалисты приступили к работе. Производственный цикл на месторождении ведется в рабочем порядке, – сообщили в пресс-службе «Каражанбасмунай».