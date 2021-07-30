В морге 26 микрорайона Актау прокомментировали инцидент с омовением тела умершей от COVID-19 женщины

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Сотрудники морга 26 микрорайона Актау сообщили, что не имеют никакого отношения к процедурам, проводимым в модульной инфекционной больнице.
- Тела скончавшихся от коронавируса граждан мы выдаем в специальных черных пакетах. Тела усопших не омывают, не бальзамируют и не одевают. Платных услуг по омовению тел умерших от COVID-19 не оказываем. К нам тела поступают в черных пакетах, в таком же виде мы и выдаем их для захоронения родственникам усопших, - рассказали в морге 26 микрорайона Актау.
Напомним, что житель Актау Михаил М. пожаловался на действия сотрудников инфекционной больницы. По его словам, в больнице не было санитаров, которые могли бы омыть тело его бабушки, скончавшейся от коронавируса. Родственники изъявили желание совершить процедуру омовения сами, но сделать им этого не дали.
Мужчина также рассказал о некоем волонтере при модульной инфекционной больнице, который за 120 тысяч тенге может омыть тело.
- Тела скончавшихся от коронавируса граждан мы выдаем в специальных черных пакетах. Тела усопших не омывают, не бальзамируют и не одевают. Платных услуг по омовению тел умерших от COVID-19 не оказываем. К нам тела поступают в черных пакетах, в таком же виде мы и выдаем их для захоронения родственникам усопших, - рассказали в морге 26 микрорайона Актау.
Напомним, что житель Актау Михаил М. пожаловался на действия сотрудников инфекционной больницы. По его словам, в больнице не было санитаров, которые могли бы омыть тело его бабушки, скончавшейся от коронавируса. Родственники изъявили желание совершить процедуру омовения сами, но сделать им этого не дали.
Мужчина также рассказал о некоем волонтере при модульной инфекционной больнице, который за 120 тысяч тенге может омыть тело.