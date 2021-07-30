Села Мангистау и Баскудук соединит новая дорога

Фото пресс-службы акима Мунайлинского района
Дорога Мангистау-Баскудук будет четырехполосной. В ремонтных работах задействовано 12 единиц техники и 15 сотрудников.
- Сейчас снимается старое дорожное полотно. Во время ремонтных работ дорога будет расширена. Ориентировочно, работы займут три месяца, - сообщил Нурбек Карасаев, заместитель акима Мунайлинского района.
- Сейчас снимается старое дорожное полотно. Во время ремонтных работ дорога будет расширена. Ориентировочно, работы займут три месяца, - сообщил Нурбек Карасаев, заместитель акима Мунайлинского района.
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