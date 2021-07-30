Департамент госдходов Мангистау: Оставленные в магазине или не уничтоженные чеки - инструмент для мошенников

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На территории Республики Казахстан денежные расчеты производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин, за исключением определенной категории налогоплательщиков. Невыдача чека контрольно-кассовой машины ведет к сокрытию доходов, неуплате причитающихся налогов, что в конечном итоге приводит к увеличению объемов теневой экономики в целом.



- Большинство покупателей не придает значения тому, насколько важны чеки, выдаваемые в магазинах. Если некоторые хранят те из них, которые выдали за крупные покупки, то основная масса потребителей просто выбрасывает чеки по ежедневным мелким покупкам. Лишиться средств могут как торговые точки, так и покупатели, – сообщили в департаменте госдоходов Мангистау.



Почему чеки нужно забирать с собой или утилизировать?



- Во-первых, мошенники замечают, какие покупки оплачивались наличными, находят нужный чек, выносят аналогичный товар из магазина, а на следующий день оформляют возврат, получая деньги. Порой злоумышленники ничего не высматривают, а сразу на выходе просят у добросовестных покупателей ненужные чеки, к примеру, под предлогом отчетности за расходы в командировке.



- Во-вторых, похожим образом может действовать персонал магазина - оформляя возврат или вынося нужный товар. Риски для покупателей несут чеки за товары, оплаченные картой. В таких чеках есть данные оплатившего покупку человека. На основании этих данных мошенники могут вычислить жертву в соцсетях, пробить по «слитым» базам данных адрес, телефон, номер автомобиля. Дальше все зависит от изобретательности и криминальных талантов злоумышленников. Это может быть все: от электронного мошенничества от имени банка до банального грабежа вашей квартиры! Будьте бдительны. Забирайте чек с собой, - сообщили в департаменте госдоходов Мангистау.